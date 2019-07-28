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Женщина выпала из автобуса на ходу в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Московском районе Санкт-Петербурга 27 июля, в субботу, на проезжую часть из автобуса на ходу выпала женщина. Об этом передает управление ТАСС со ссылкой на ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По имеющейся информации, женщину положили в больницу в тяжелом состоянии.
Как отмечается, пассажирка пострадала из-за водителя, не закрывшего дверь автобуса.
При этом компания-перевозчик сообщает, что в связи с инцидентом проведут служебное расследование.
Ранее в Ставрополье произошло ДТП, при котором гиб маленький ребенок.
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ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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