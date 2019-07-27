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Три человека погибли в ДТП на Ставрополье 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три человека, в том числе ребенок, погибли в субботу в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Левокумском районе Ставропольского края. Двое пострадавших доставлены в больницу, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
"В 17:40 (время совпадает с московским) в Левокумском районе водитель автомобиля Nissan допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Lada Priora. От удара Lada съехала в кювет, где врезалась в дерево. Три человека, находившиеся в отечественном автомобиле, погибли в результате ДТП", — уточнил собеседник.
Среди погибших — ребенок дошкольного возраста, для которого в салоне автомобиля не было детского удерживающего устройства. Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу — водитель и 12-летняя девочка.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, на месте работают инспекторы ГИБДД.
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ДТП , Nissan , Lada , Lada Priora , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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