Легковой автомобиль наехал на троих детей в Нижнем Тагиле

Легковой автомобиль Daewoo Nexia наехал на трех девочек в Нижнем Тагиле, одной потребовалась госпитализация. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой УГИБДД по Свердловской области.

"В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил наезд на трех детей-пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетние пешеходы — девочка 2008, девочка 2010 и девочка 2011 года рождения получили травмы. После осмотра врачами две девочки были отпущены домой, одна госпитализирована", — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что мужчина был трезвый, его водительский стаж составляет более 20 лет. При подъезде к пешеходному переходу он ехал по правой полосе со скоростью около 40 км/ч и посчитал, что автомобиль, который едет впереди, движется медленно. Он перестроился в левую полосу, ускорился и наехал на детей.