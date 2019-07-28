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Легковой автомобиль наехал на троих детей в Нижнем Тагиле 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль Daewoo Nexia наехал на трех девочек в Нижнем Тагиле, одной потребовалась госпитализация. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой УГИБДД по Свердловской области.
"В Нижнем Тагиле водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил наезд на трех детей-пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетние пешеходы — девочка 2008, девочка 2010 и девочка 2011 года рождения получили травмы. После осмотра врачами две девочки были отпущены домой, одна госпитализирована", — говорится в сообщении.
В сообщении указано, что мужчина был трезвый, его водительский стаж составляет более 20 лет. При подъезде к пешеходному переходу он ехал по правой полосе со скоростью около 40 км/ч и посчитал, что автомобиль, который едет впереди, движется медленно. Он перестроился в левую полосу, ускорился и наехал на детей.
"Этот водитель в мае этого года уже совершал подобное ДТП: наезд на подростка, переходившего проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, данный мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходного перехода", — отмечается в тексте.
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ДТП , Daewoo Nexia , ГИБДД
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