В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Как уточняется, инцидент произошёл на перекрестке улиц Крауля и Токарей.
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.