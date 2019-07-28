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В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Как уточняется, инцидент произошёл на перекрестке улиц Крауля и Токарей.
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.
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