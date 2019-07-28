В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов

В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД

Как уточняется, инцидент произошёл на перекрестке улиц Крауля и Токарей.

«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.