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Лихач на BMW протаранил легковушку на МКАД 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В районе 86-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) водитель BMW протаранил легковушку, пытаясь перестроиться из крайнего правого ряда в левую полосу. Об этом сообщают «Вести.Ru». Момент ДТП, снятый видеорегистратором проезжавшего мимо автомобиля, опубликован во «ВКонтакте».
Авария произошла утром в воскресенье, 28 июля. На появившихся в сети кадрах видно, как водитель BMW на высокой скорости перестраивается из крайнего правого ряда в левую полосу и врезается в другой автомобиль. Издание уточняет, что скорость машины, из которой велась съемка, составляла 115 километров в час.
По словам очевидца, водитель BMW находился в невменяемом состоянии, хотя запаха алкоголя от него не чувствовалось.
В результате ДТП никто не получил серьезных травм.
Ранее в июле в ГИБДД выяснили, что участники дорожного движения в России чаще всего погибают из-за выезда на встречную полосу. Отмечается, что число аварий, связанных с пьяными водителями, снизилось на 17 процентов (5652), число погибших в них уменьшилось на 31,1 процента (1319), количество раненых — на 14,5 процента (7916).
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ДТП , BMW , ГИБДД
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