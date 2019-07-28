Водитель проигнорировал знак «Обгон запрещен», убил троих и погиб сам

Четыре человека погибли и двое пострадали в лобовом столкновении на 135-м километре Киевского шоссе в Ленинградской области. Как сообщает новостной портал 47news, причиной ДТП стал маневр внедорожника.

Автокатастрофа произошла 28 июля в районе поселка Новые Крупели. Mitsubishi Pajero Sport выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Kia Sorento. В результате столкновения погибли оба водителя и пассажиры на передних сидениях — всего трое мужчин и женщина. Двое пассажиров с задних сидений (один из них предположительно несовершеннолетний) получили травмы.

Mitsubishi шла на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». По предварительным данным, авария произошла на подъеме дороги.