Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель проигнорировал знак «Обгон запрещен», убил троих и погиб сам 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли и двое пострадали в лобовом столкновении на 135-м километре Киевского шоссе в Ленинградской области. Как сообщает новостной портал 47news, причиной ДТП стал маневр внедорожника.
Автокатастрофа произошла 28 июля в районе поселка Новые Крупели. Mitsubishi Pajero Sport выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Kia Sorento. В результате столкновения погибли оба водителя и пассажиры на передних сидениях — всего трое мужчин и женщина. Двое пассажиров с задних сидений (один из них предположительно несовершеннолетний) получили травмы.
Mitsubishi шла на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». По предварительным данным, авария произошла на подъеме дороги.
Выезд на встречную полосу — самая распространенная причина гибели участников дорожного движения, сообщала ГИБДД в июле. Отмечается, что число аварий, связанных с пьяными водителями, снизилось на 17 процентов (5652), число погибших в них уменьшилось на 31,1 процента (1319), количество раненых — на 14,5 процента (7916).
Последние новости
Израиль протестировал противоспутниковую ракету на Аляске Умер журналист Владимир Кара-Мурза-старший Определен уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами
Комментарии
ДТП , Mitsubishi Pajero Sport , Kia , Kia Sorento , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi , ГИБДД , 47news.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делать жертвам автоподставщиков
Что делать, если вместо дизеля залили бензин
Женщина выпала из автобуса на ходу в Петербурге
Лихач на BMW протаранил легковушку на МКАД1
За какой срок россияне могут накопить на внедорожник2
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
00:20
Неаккуратные полицейские устроили ДТП
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
00:45
Как эффективно защитить машину от угона
Автоновости
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение