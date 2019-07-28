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Названы самые нелепые причины жутких ДТП 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Солнце, животные и залипание — самые распространенные из дурацких причин смертельных аварий на трассах. Об этом пишет «АвтоВзгляд».
Солнечный свет может ослепить водителя в столь неудачный момент, что безобидная, казалось бы, дорожная ситуация становится смертельно опасной. Например, когда его обгоняют по встречной полосе или когда дорогу в неположенном месте пересекает пешеход.
Еще одна из самых распространенных дурацких причин жутких ДТП — животные, а именно попытка объехать тех, что выбежали на трассу перед автомобилем.
«Гуманизм либо нежелание попортить краску на бампере толкают водителя к выезду на встречную полосу и резкому рулению», — объяснил автор публикации.
Другие представители того же царства биологических видов, насекомые, также могут спровоцировать летальные аварии. Порой они залетают в салон, водители начинают отмахиваться и совершенно перестают обращать внимание на происходящее на дороге.
Впрочем, нередко внимание автомобилистов переключается и на тех, кто был в салоне изначально, — детей или домашних животных. Это также может привести к серьезному ДТП.
Наконец, иногда водители буквально залипают за рулем — дорога хорошая и прямая, пейзаж однообразный, круиз-контроль работает.
«Водитель на мгновение перестает реагировать на происходящее вокруг. На скорости выше 100 километров в час этого достаточно, чтобы устроить внушительный замес из машин», — отмечает издание.
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ДТП , АвтоВзгляд
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