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Движение по трассе «Байкал» ограничили после обвала грунта 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Иркутской области в Слюдянском районе ограничили движение автомобилей по федеральной трассе Р-258 «Байкал» после произошедшего обвала грунта и камней.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«Сегодня на 156 км автодороги Р-258 «Байкал» частично ограничено движение транспорта в связи с осуществлением ремонтных работ и вывозом скальника», — заявили в МВД.
Отмечается, что инспекторы ГИБДД организуют движение автомобилей в реверсивном режиме.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что в Слюдянском районе из-за обильного дождя произошёл обвал грунта с камнями на 134 км автодороги Р-258.
28 июля в Слюдянском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка.
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ДТП , МЧС , ГИБДД , МВД , Интерфакс
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