В Иркутской области в Слюдянском районе ограничили движение автомобилей по федеральной трассе Р-258 «Байкал» после произошедшего обвала грунта и камней.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«Сегодня на 156 км автодороги Р-258 «Байкал» частично ограничено движение транспорта в связи с осуществлением ремонтных работ и вывозом скальника», — заявили в МВД.
Отмечается, что инспекторы ГИБДД организуют движение автомобилей в реверсивном режиме.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что в Слюдянском районе из-за обильного дождя произошёл обвал грунта с камнями на 134 км автодороги Р-258.
28 июля в Слюдянском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка.