Для водителей придумают новое наказание

Законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от ЛДПР , предусматривает наказание за оставление места ДТП в виде штрафа или лишения прав на срок до 1.5 лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта Ярослава Нилова сообщает РИА «Новости».

" (Правонарушение) влечет наложение административного штрафа в размере десяти тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток", — говорится в проекте закона.

При этом в законопроекте отмечается, что подобное наказание может применяться, если серьезных последствий аварии не было.

Авторы документа также считают, что есть случаи, когда водитель может не подозревать, что он покидает место ДТП. Например, если оно произошло на парковке или на дороге с высоким уровнем шума.

«Обвинить водителя в том, что он умышленно покинул место ДТП, причинив ущерб чужому автомобилю, может и действующая в корыстных целях преступная группа лиц. Так называемые "автоподставы" — распространенное явление, которое имеет место в различных формах проявления", — цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.

Депутаты также напомнили, что водитель может оставить место ДТП в экстренных случаях, доставляя в больницу получившего травмы или беременную женщину. При этом доказать свою невиновность автолюбитель может только в суде, представив необходимые доказательства, пояснили законодатели.

По данным издания, в настоящее время действующим законодательством за оставление места ДТП предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.