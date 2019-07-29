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В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить альтернативное наказание для водителей за оставление места ДТП в виде штрафа в 10 тысяч рублей, если серьезных последствий аварии не было, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами инициативы также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Вадим Деньгин и Алексей Диденко.
" (Правонарушение) влечет наложение административного штрафа в размере десяти тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток", — говорится в проекте закона.
Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.
"Имеются случаи, когда водитель может не знать, что он покидает место ДТП. Это может произойти на парковке, на дороге с высоким уровнем шума. Обвинить водителя в том, что он умышленно покинул место ДТП, причинив ущерб чужому автомобилю, может и действующая в корыстных целях преступная группа лиц. Так называемые "автоподставы" — распространенное явление, которое имеет место в различных формах проявления", — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, указывают разработчики, как даже в случае если участники ДТП пришли к соглашению и не имеют друг к другу никаких претензий, без оформления европротокола водитель, покинувший место ДТП, может быть привлечен к административной ответственности и лишен права управления транспортным средством минимум на один год. Также водитель может оставить место ДТП в экстренных случаях: если пассажир, получивший травму, нуждается в срочной медицинской помощи или в машине присутствует женщина в предродовом состоянии. При этом доказать свою невиновность водитель может только в суде, представив необходимые доказательства, подчёркивают депутаты.
"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающее наряду с действующими административными наказаниями введение дополнительно административного штрафа в размере десяти тысячи рублей или возможности лишения права управления транспортными средствами на срок менее одного года", — говорится в пояснительной записке.
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Комментарии2
ДТП , Автоновости , Игорь Лебедев , Алексей Диденко , Андрей Свинцов , Ярослав Нилов , Вадим Деньгин , Госдума , ЛДПР
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