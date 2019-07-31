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В Волгограде трамвай сошел с рельсов после столкновения с «Газелью» 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Трамвай в Волгограде сошел с рельсов в среду утром после столкновения с грузовой "Газелью". Пострадала водитель трамвая, от удара рассыпавшиеся из грузовика дыни блокировали проезжую часть, сообщил журналистам представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.
"В связи с ДТП затруднено движение по 2-й Продольной магистрали в район остановки "Чигиринская" в Ворошиловском районе Волгограда. Предварительно, около 06:30 [05:30 мск] на трамвайных путях столкнулись трамвай и "Газель". Трамвай сошел с рельсов. От удара груз из "Газели" — дыни — рассыпались и блокировали проезжую часть. Для уборки потребовалась коммунальная техника и время", — сказал он.
В настоящее время движение на участке восстановили в полном объеме. "Госпитализированных нет, водитель трамвая получила сотрясение и порезы", — уточнил представитель областного главка МВД. По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя "Газели".
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Комментарии
ДТП , Антон Корнаухов , МВД
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