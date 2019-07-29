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В результате ДТП с автобусом в Черногории пострадало более 40 человек 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Кубанские новости/ Газета.ру
Рядом с городом Плевля в Черногории произошла авария, в которой пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и съехал с трассы в кювет. Об этом информирует телеканал RTCG.
Сообщается, что в результате ДТП пострадал 41 человек. Среди них — граждане Сербии и Черногории.
Как уточняется, госпитализировали 26 пострадавших.
Отмечается, что водитель автобуса и автомобиля пребывают в тяжелом состоянии.
Также известно, что причины ДТП определяются.
Ранее сообщалось, что на Крымском полуострове из-за ДТП пострадали дети.
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