В результате ДТП с автобусом в Черногории пострадало более 40 человек

Рядом с городом Плевля в Черногории произошла авария, в которой пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и съехал с трассы в кювет. Об этом информирует телеканал RTCG.

Сообщается, что в результате ДТП пострадал 41 человек. Среди них — граждане Сербии и Черногории.

Как уточняется, госпитализировали 26 пострадавших.

Отмечается, что водитель автобуса и автомобиля пребывают в тяжелом состоянии.

Также известно, что причины ДТП определяются.

Ранее сообщалось, что на Крымском полуострове из-за ДТП пострадали дети.