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Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля 

Российская Газета + ещё 16 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Речь идет о тех людях, которые проезжают меньше 5,4 тысяч километров в год.
Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран, опередив Индию, Великобританию, США и Германию.
В исследовании рассматривалась стоимость автомобиля модели Toyota Camry в разных странах, цена на бензин и сервис, стоимость такси, а также уровень доходов людей, пояснили в компании.
Для россиян купить личный автомобиль бывает сложно. Стоимость автомобиля из-за импортных тарифов бывает непомерно высокой. А вот такси в России весьма доступно и давно перестало являться символом роскоши. Часто это связано с тем, что в регионах бывает плохо развит общественный транспорт.
"В России цена поездки на такси в среднем на 75 процентов меньше, чем, например, в США, тогда как годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30 меньше", — приводит Коммерсант данные HSBC.
Правда, по сравнению с другими странами, уровень цифровизации в России оставляет желать лучшего. Авторы исследования говорят, что приложения по вызову такси установлены только у 45 процентов населения.
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Комментарии
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Toyota , Toyota Camry
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