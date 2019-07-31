В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе

Новый мост через реку построен в тувинском поселке, десять жителей которого погибли при пересечении водной преграды на внедорожнике, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

В середине июля в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки " УАЗ ". Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли десять человек, из них семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву.

"В поселке, откуда были погибшие в ДТП, построили новый мост через реку", — сказал собеседник агентства.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте", что побывал в селе Шуй и встретился с тем, кто потерял родных и близких. В пресс-службе отметили, что новый мост находится на въезде в поселок в нескольких километрах от места трагедии.