Депутаты придумали новое наказание для скрывшихся с места ДТП

Если инициатива группы депутатов Госдумы получит поддержку большинства парламента, водители, покидающие место ДТП, смогут отделаться штрафом. С предложением наказывать рублем выступили члены фракции ЛДПР

Напомним, сейчас за оставление места дорожно-транспортного происшествия законом предусмотрено лишение водительских прав на срок не менее года и 15 суток административного ареста. По замыслу депутатов, у водителей должна появиться возможность избежать лишения свободы и сохранить право садиться за руль, заплатив штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как отмечают авторы законопроекта, идея несколько смягчить наказание возникла из практики, которая сложилась на российских дорогах. В ряде случаев, предполагаемые нарушители могут даже не подозревать о происшествии, когда произошло незначительное столкновение по касательной, например, на парковке, в шумном потоке и так далее. В этой ситуации карать автовладельца так, как будто он намеренно сбежал с места аварии, покорежив чужой автомобиль, не совсем справедливо, полагают законотворцы.

К тому же на дорогах действуют группы мошенников, которые подстраивают аварии, а затем обвиняют виновника в том, что он скрылся, либо пугают его перспективой серьезного наказания за оставление места ДТП и под этим предлогом вымогают деньги.

Нередки случаи, в которых водители вроде бы договаривались об урегулировании инцидента, но затем один из них заявлял на другого, что тот покинул место аварии. Еще одна ситуация, которая грозит автовладельцу неприятностями, — когда он экстренно покидает место происшествия, чтобы, например, отвезти пострадавшего в больницу. Затем водителю стоит немалых усилий доказать в суде обоснованность своих действий и избежать сурового наказания.

Итог. Депутаты предлагают не заменить действующее наказание, а дополнить его новыми мерами. При этом решение о выборе наказания все равно будут принимать компетентные органы. В случае расширения диапазона административных санкций за оставление места ДТП, водители бы не испытывали такого страха перед этим нарушением, считают парламентарии.