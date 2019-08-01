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Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
В Зеленограде водитель КамАЗа голыми руками смог остановить свой грузовик, неожиданно покатившийся на припаркованные автомобили. Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал zelenogram.
На кадрах видно, как КамАЗ едет вперед, а находившийся в кузове водитель выпрыгивает и пытается залезть в кабину. Потерпев неудачу, мужчина вцепился руками в грузовик и уперся ногами в землю.
Удивительно, но грузовая машина останавилась в нескольких миллиметрах от легковых автомобилей, в том числе Porsche.
"Кажется, в нашем городе появился новый человек-паук", — прокомментировали видео жители Зеленограда.
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