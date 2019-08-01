Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ

В Зеленограде водитель КамАЗа голыми руками смог остановить свой грузовик, неожиданно покатившийся на припаркованные автомобили. Видеозапись с камеры наблюдения опубликовал zelenogram

На кадрах видно, как КамАЗ едет вперед, а находившийся в кузове водитель выпрыгивает и пытается залезть в кабину. Потерпев неудачу, мужчина вцепился руками в грузовик и уперся ногами в землю.

Удивительно, но грузовая машина останавилась в нескольких миллиметрах от легковых автомобилей, в том числе Porsche