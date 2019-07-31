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Иномарка спровоцировала массовую аварию на дороге Петербурга 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Массовое столкновение машин произошло в центре Санкт-Петербурга по вине иномарки, которая протаранила встречные автомобили. Об этом сообщило информационное агентство FlashNord.
Информацию об аварии разместили очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Согласно предварительным данным, водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где протаранил четыре автомобиля.
В результате столкновения иномарка перевернулась, сообщил сайт «Дни.ру». В массовом ДТП пострадал пассажир одной из машин, которую протаранила BMW. Врачи госпитализировали женщину, ее состояние оценили как удовлетворительное.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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