Иномарка спровоцировала массовую аварию на дороге Петербурга

Массовое столкновение машин произошло в центре Санкт-Петербурга по вине иномарки, которая протаранила встречные автомобили. Об этом сообщило информационное агентство FlashNord.

Информацию об аварии разместили очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Согласно предварительным данным, водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где протаранил четыре автомобиля.

В результате столкновения иномарка перевернулась, сообщил сайт «Дни.ру». В массовом ДТП пострадал пассажир одной из машин, которую протаранила BMW. Врачи госпитализировали женщину, ее состояние оценили как удовлетворительное.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.