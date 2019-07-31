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Мотоциклист врезался в трактор в башкирской деревне 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Накануне в республике Башкортостан было зафиксировано ДТП с участием мотоцикла «ИЖ Планета», который вписался в стоявший на обочине трактор. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, авария произошла на улице Матросова в деревне Култай-Каран. В результате столкновения травмы получили 17-летний мотоциклист, а также двое его пассажиров — 15-летний подросток и 17-летняя девушка. Оказалось, что все трое ехали без шлемов, а у мотоцикла не было фар. Обстоятельство произошедшего устанавливаются.
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