Мотоциклист врезался в трактор в башкирской деревне

Накануне в республике Башкортостан было зафиксировано ДТП с участием мотоцикла «ИЖ Планета», который вписался в стоявший на обочине трактор. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

По данным издания, авария произошла на улице Матросова в деревне Култай-Каран. В результате столкновения травмы получили 17-летний мотоциклист, а также двое его пассажиров — 15-летний подросток и 17-летняя девушка. Оказалось, что все трое ехали без шлемов, а у мотоцикла не было фар. Обстоятельство произошедшего устанавливаются.