Видео с камеры уличного видеонаблюдения запечатлела, как водитель практическими голыми руками остановил многотонный КАМАЗ. Инцидент произошёл в Зеленограде. На парковке грузовик, не поставленный на ручной тормоз, внезапно поехал. Водитель был в это время в кузове, но выскочил и попытался запрыгнуть в кабину. Этого ему сделать не удалось, но он сумел остановить авто вручную. До дорогих машин, в том числе спорткара «Порше» осталось буквально несколько сантиметров.
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
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