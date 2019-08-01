На Кутузовском проспекте грузовик врезался в столб

Грузовая автомашина врезалась в столб освещения на Кутузовском проспекте в Москве, перекрыта одна полоса движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ

"Возле дома № 9, корп. 1 на Кутузовском проспекте грузовик (Hyundai) Porter врезался в столб освещения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место ДТП спасатели освободили пострадавшего из машины и передали его врачам.