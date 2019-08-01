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На Кутузовском проспекте грузовик врезался в столб 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Грузовая автомашина врезалась в столб освещения на Кутузовском проспекте в Москве, перекрыта одна полоса движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Возле дома № 9, корп. 1 на Кутузовском проспекте грузовик (Hyundai) Porter врезался в столб освещения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место ДТП спасатели освободили пострадавшего из машины и передали его врачам.
"Одна полоса перекрыта для движения транспорта", — добавил представитель ведомства.
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ДТП , Hyundai , Hyundai Porter , МЧС , РИА Новости
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