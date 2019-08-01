Путь в Сибирь облегчат

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован 10-километровый участок автотрассы Новосибирск — Колывань — Томск, сообщает «Российская газета».

Это один из самых изношенных участков дороги, отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. Благодаря нацпроекту на нем заменят асфальт, укрепят обочины, сделает термопластиковую разметку и установят дорожные знаки.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Новосибирской области будет приведено в нормативное состояние 160 километров автомобильных дорог, работы идут на всех запланированных 117 объектах.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.