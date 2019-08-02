Пять жертв и 14 пострадавших: грузовик врезался в автобус под Ставрополем

По предварительным данным, рейсовый автобус направлялся из Волгограда в Ставрополь.

Пять человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. По предварительным данным водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

ДТП случилось в ночь на 2 августа около 02:30 по московскому времени на 420-м километре дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.

Причины, по которым водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу движения, пока устанавливаются. Предположительно, автобус ехал из Волгограда в Ставрополь. В салоне транспортного средства находились 23 человека, сообщает ТАСС.