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Пять жертв и 14 пострадавших: грузовик врезался в автобус под Ставрополем 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По предварительным данным, рейсовый автобус направлялся из Волгограда в Ставрополь.
Пять человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. По предварительным данным водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
ДТП случилось в ночь на 2 августа около 02:30 по московскому времени на 420-м километре дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.
Причины, по которым водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу движения, пока устанавливаются. Предположительно, автобус ехал из Волгограда в Ставрополь. В салоне транспортного средства находились 23 человека, сообщает ТАСС.
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