Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек

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Пять пассажиров погибли из-за выехавшего на встречку автобуса 

Lenta.ru 6 часов назад
Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агенства, пять человек погибли, 18 человек пострадали, 14 из них госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Отмечается, что три пассажира находятся в реанимации в стабильном состоянии.
Автобус направлялся из Волгограда в Ставрополь, в салоне находились 23 человека. Столкновение произошло в 2:30 по московскому времени на 420-м километре дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь.
В качестве возможной причины аварии рассматривается усталость водителя. В Госавтоинспекции отметили, что сотрудники ГИБДД останавливали автобус при пересечении границы со Ставропольским краем в рамках операции «Сон за рулем». 59-летний водитель отказался от отдыха. Установлено, что он погиб в результате происшествия.
В июле семь россиян, в том числе трое детей, погибли при столкновении двух автомобилей в Туве. Авария произошла на 20-м километре автодороги Кызыл — Эрзин. Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.
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Комментарии77
ДТП , Видео , Lada , Toyota , Lada Priora , Toyota Camry , ГИБДД
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