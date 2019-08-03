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В ДТП в Курганской области погибли четыре человека 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости Украина
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе "Иртыш" в Курганской области. В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, сообщили ТАСС в главном управлении МЧС России по региону.
"Сообщение о ДТП на федеральной трассе "Иртыш" на 191-м километре в оперативно-дежурную смену поступило в 19:26 (17:26 мск). В ДТП попали грузовой и легковой автомобили. Четверо погибших находились в легковом автомобиле", — сказали в пресс-службе.
В ГУ МЧС по региону добавили, что водитель грузовика в результате аварии получил травмы. Спасатели извлекли его из кабины и передали медикам из областного центра медицины катастроф.
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ДТП , Аварии на трассах , МЧС , ИТАР-ТАСС
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