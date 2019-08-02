«Ниссаны» низехонько, но летают: невероятное ДТП на Киевском шоссе

Пожалуй, одна из самых странных аварий этого года произошла на днях на Киевском шоссе близ поселка Внуково. Несмотря на крайне рискованную ситуацию, в которой оказался водитель, он не получил никаких тяжелых повреждений и, по сути, отделался испугом.

Видео последствий аварии появилось в сообществе "Синие ведерки" в социальной сети Вконтакте.

Насколько можно судить по ситуации, в нем отображенной, водитель Nissan Murano выехал на тротуар, влетел в надземный пешеходный переход не снижая скорости и пролетел по этому туннелю насквозь, "выпав" с противоположной стороны. При этом не пострадали ни пешеходы, ни, по большому счету, сам водитель: он отделался, по некоторым сведениям, легкими ушибами и переломом мизинца ноги.

"Сантиметр вправо, сантиметр влево и последствия были бы совсем другими. Но… Автомобиль на скорости (100 км/ч) вошел в переход как бильярдный шар в лузу. И водитель не просто выжил, а отделался лишь легким сотрясом и сломанным мизинцем на ноге. Поразительно. Будьте осторожны на дорогах. Так везет лишь немногим", — приводит комментарии очевидца сообщество "ДТП и ЧП Москва и МО".