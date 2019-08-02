ТОП гаджетов для помощи водителю

Современные водители предпочитают не только комфортабельные автомобили, но и устройства, обеспечивающие дополнительные удобства. К примеру, гаджеты, которые не дадут автовладельцу уснуть. В Сети появился ТОП самых полезных подобных устройств.

Антисон. Антисон является практически незаменимым устройством для тех, кто много времени проводит за рулем. Дальнобойщики понимают, насколько сложно не уснуть, укогда человек устал, а дорога монотонна и скучна. Данное универсальное устройство поможет в подобных обстоятельствах. Среди преимуществ его применения:

Можно надеть за ухо, на руку или просто установить на панели авто

Если голова водителя начнет наклоняться, гаджет распознает его действия

Разбудит при помощи громкого звука

Работает незамысловатый гаджет под названием «Антисон» от батареек. Их питания хватит на год беспрерывного использования.

Держатели для гаджетов. В долгой дороге сложно обойтись без разговоров по телефону. Тем не менее, держать гаджет в руках не только опасно, но и неудобно. Большинство водителей в такие моменты теряют бдительность, переключая внимание с дороги на другое занятие, что может спровоцировать аварию.

На помощь могут прийти держатели для гаджетов. Закрепить их можно на панели автомобиля, они не занимают много места и крепко удержат телефон или другое средство общения, позволяя владельцу без проблем общаться со своим собеседником.

Электронный манометр. Опытные водители знают, насколько важно следить за давлением в шинах, особенно в долгой дороге. Сделать это не всегда удобно и нужно дополнительное время. Тем не менее, отклонение от норм может стать причиной угрозы для жизни водителя и пассажиров.

В таком случае пригодится электронный манометр. Достаточно нескольких минут, чтобы прибор показал, насколько оптимальными являются показатели.

Стоит помнить, насколько серьезными окажутся последствия низкого или высокого давления в шинах:

Повреждаются подвеска и покрышки

Чувствуется каждая кочка на дороге

Ухудшается управляемость автомобиля

Увеличивается потребление топлива

Система кругового обзора. Система кругового обзора позволяет водителю оценить ситуацию на дороге вокруг автомобиля. Особенно актуальным это может оказаться при езде задним ходом или на парковке. Если машина окажется в опасной близости к какому-либо предмету или же заедет «не туда», система оповестит об этом водителя с помощью сигнала.

Действует устройство при скорости ниже 15 км/ч, а каждый автолюбитель может подстроить его согласно своим требованиям.

Итог. Хотя современные автомобили предлагают множество дополнительных функций для водителя, не лишним будет использование полезных гаджетов для автолюбителей. Они помогут не уснуть в дальней дороге или поговорить по телефону без проблем, а также определить давление в шинах и оценить ситуацию на дорогах.