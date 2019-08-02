В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ "В 17.45 на закрытой территории завода "Особая экономическая зона Алабуга" водитель грузовой автомашины Mercedes с полуприцепом на перекрестке с круговым движением совершил столкновение с автобусом "JAC" (следовал по маршруту "завод Особая экономическая зоны Алабуга — Елабуга", протяженностью 10 км, перевозил 25 пассажиров вахтовиков данного завода) ", — сообщили в ГИБДД РФ. В результате ДТП 9 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение.