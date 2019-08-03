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Три машины попали в аварию на Киевском шоссе 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В подмосковном Наро-Фоминске произошла крупная автоавария. На 74-м километре Киевского шоссе столкнулись три машины. В результате один человек погиб, сообщил корреспондент «360».
По словам очевидцев, иномарка на большой скорости двигалась по направлению в Москву. На подъезде к перекрестку водитель не справился с управлением и врезался во встречные машины. От удара автомобиль нарушителя отбросило в отбойник. Пассажир погиб на месте, водитель находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Две встречные машины получили не столь значительные повреждения, однако их водителям и пассажирам также потребовалась госпитализация. Жизням пострадавших ничего не угрожает.
Авария произошла около 23:30 мск. ГУ МВД России по Московской области уточнили, что всего ранения получили три человека, среди них ребенок.
На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль, спровоцировавший ДТП, сильно поврежден.
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ДТП , МВД
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