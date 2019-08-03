Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел

Пьяный водитель такси не сумел сбежать от ДПС в Москве

В Москве водитель «Яндекс-такси» пытался сбежать от сотрудников ДПС в Москве, в итоге его автомобиль перевернулся на дороге, сообщает телеграм-канал Mash.

Задержавшие мужчину полицейские обнаружили, что он нетрезв. Таксиста ночью пытались остановить для проверки документов. Однако он проследовал дальше, и сотрудники ДПС устроили за ним погоню.

В районе 1-й Фрезерной улицы такси вылетело с дороги и перевернулось, таксист был извлечен из автомобиля и прикован наручниками к ближайшему столбу. В связи с инцидентом проводится проверка.