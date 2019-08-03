В Петербурге водитель угнал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор со своим автомобилем

Водитель легковой машины, которую увозил эвакуатор за неправильную парковку в центре Санкт-Петербурга, угнал патрульный автомобиль ГИБДД , чтобы догнать его. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, похититель задержан, возбуждено уголовное дело.

Как отметили в ведомстве, у мужчины пытались эвакуировать машину Renault Logan , а владелец пришел в тот момент, когда машина уже была погружена на эвакуатор.

"Водитель указанной иномарки, оттолкнув инспектора ДПС, сел за руль оставленного на проезжей части с ключами в замке зажигания служебного автомобиля и поехал за эвакуатором. У дома 76 на Синопской набережной указанный гражданин догнал эвакуатор, остановившийся на запрещающий сигнал светофора, и, забравшись на платформу, сел в свой автомобиль", — говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу в Центральном районе города. В ведомстве добавили, что после этого он был задержан и доставлен в полицию. В отношении него составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения") и ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ.