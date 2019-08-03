Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль наехал на пешехода в Москве 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД РФ.
Инцидент произошёл на юго-востоке столицы на улице Басовская. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Водитель находится на месте ДТП, — передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области. Ещё шестеро пострадали. Инцидент произошёл на мостовом переходе «плотина ГЭС — Волгоград» в городе Волжский. Раненые госпитализированы. В их числе пятилетний ребёнок, который потерял в результате ДТП руку.
News.ru: последние новости
Свыше тысячи кур стали жертвами ДТП в Китае Ребёнок погиб в ДТП на Ставрополье Кабмин предложил изменить штрафы для крупногабаритного транспорта
ДТП , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более тысячи кур стали жертвами ДТП в Китае
Россиянин угнал машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор
Jeep продал в России за полгода почти тысячу машин
В ДТП с КамАЗом под Петербургом погибли трое
Какие авто угоняют в США
Видео
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
00:25
Что будет, если везти сено рядом с выхлопной трубой
ДТП
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:36
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
ДТП
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение