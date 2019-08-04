Вдребезги: в Германии грузовик потерял на шоссе 10 тысяч бутылок пива

Аварийные службы шесть часов расчищали дорогу после инцидента.

Сотни ящиков пива вывалились из грузовика, ехавшего по трассе на юго-западе Германии. Стоимость уничтоженного в результате инцидента хмельного напитка оценили в 12 тысяч евро.

Аварийные службы вызвали на место происшествия вблизи города Хиршберг 2 августа около 17:30 по местному времени (18:30 по мск). Специалистам потребовалось около шести часов, чтобы разобрать завалы из пивных бутылок. Дорогу на время работ пришлось перекрыть.

В полиции заявили, что причиной инцидента стало то, что водитель не закрепил ящики надлежащим образом. По дороге он растерял порядка 40% от своего груза. Всего в кабине находилось 1280 полных ящиков с пивными бутылками, уточняет Deutsche Welle.

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