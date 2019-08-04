Два человека погибли при столкновении пяти машин в Екатеринбурге

Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга.

Авария произошла около 05:40 (03:40 по московскому времени) на перекрестке улиц Малышева и Московской.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД города «Интерфаксу», водитель Kia Rio, двигавшийся по улице Малышева, не справился с управлением и врезался сначала в SsangYong и в ВАЗ-21010, который стоял на светофоре. ВАЗ отбросило на Toyota Avensis, а она, в свою очередь, въехала в Volkswagen Polo , которые тоже ожидали зеленого сигнала.

Погибли водитель и пассажир ВАЗ-21010, это был автомобиль такси Uber. Они скончались на месте, на кадрах видно, что их машину буквально расплющило. Пассажир и водитель Kia Rio, а также водитель Toyota госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Чтобы достать погибших и пострадавших спасателям пришлось пилить машины.

Портал «Регион online» написал, что перед столкновением автомобиль Kia Rio проехал несколько перекрестков на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора.