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Два человека погибли при столкновении пяти машин в Екатеринбурге 

360tv.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга.
Авария произошла около 05:40 (03:40 по московскому времени) на перекрестке улиц Малышева и Московской.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД города «Интерфаксу», водитель Kia Rio, двигавшийся по улице Малышева, не справился с управлением и врезался сначала в SsangYong и в ВАЗ-21010, который стоял на светофоре. ВАЗ отбросило на Toyota Avensis, а она, в свою очередь, въехала в Volkswagen Polo, которые тоже ожидали зеленого сигнала.
Погибли водитель и пассажир ВАЗ-21010, это был автомобиль такси Uber. Они скончались на месте, на кадрах видно, что их машину буквально расплющило. Пассажир и водитель Kia Rio, а также водитель Toyota госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Чтобы достать погибших и пострадавших спасателям пришлось пилить машины.
Портал «Регион online» написал, что перед столкновением автомобиль Kia Rio проехал несколько перекрестков на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора.
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ДТП , Kia , Volkswagen Polo , Lada , Toyota , Toyota Avensis , Volkswagen , SsangYong , Kia Rio
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