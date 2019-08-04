Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине 

Рамблер + ещё 2 58 минут назад
В интернете появилось видео с «поездом-призраком», который пропускают автомобили перед закрытым шлагбаумом. Ролик снят на Сахалине. На кадрах видна вереница машин с обеих сторон переезда. Шлагбаум опущен, звучит предупреждающий сигнал. При этом видно, что справа и слева от переезда железная дорога разобрана, рельсы есть только на самом переезде.
Видео было снято в начале июля в Южно-Сахалинске и моментально стало вирусным, вызвав бурю откликов.
Пользователи пишут о «поезде-призраке», эксплуатируя городскую легенду о потерявшихся во времени железнодорожных составах, которые внезапно возникают из ниоткуда, и также таинственно исчезают.
Однако нашлись и более разумные доводы: на Сахалине начался очередной этап переукладки железнодорожной колеи с «японского» узкоколейного стандарта 1067 мм на общероссийский стандарт 1520 мм. Уже несколько дней водителей оповещают о закрытии переездов.
Не исключено, что на переезде с «поездом-призраком» по каким-то причинам срабатывает автоматика и шлагбаум опускается.
Полностью завершить реконструкцию сахалинской железной дороги планируется в 2020 году.
Комментарии9
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие именно внедорожники выбрали жители России
Подозреваемого в убийстве инспектора ДПС задержали
Такси выгоднее личных авто в России10
В Петербурге автомобиль протаранил стену метро
Страшное ДТП под Курганом: четверо погибших
Видео
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
00:25
Что будет, если везти сено рядом с выхлопной трубой
ДТП
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:36
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
ДТП
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение