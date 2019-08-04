Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине

В интернете появилось видео с «поездом-призраком», который пропускают автомобили перед закрытым шлагбаумом. Ролик снят на Сахалине. На кадрах видна вереница машин с обеих сторон переезда. Шлагбаум опущен, звучит предупреждающий сигнал. При этом видно, что справа и слева от переезда железная дорога разобрана, рельсы есть только на самом переезде.

Видео было снято в начале июля в Южно-Сахалинске и моментально стало вирусным, вызвав бурю откликов.

Пользователи пишут о «поезде-призраке», эксплуатируя городскую легенду о потерявшихся во времени железнодорожных составах, которые внезапно возникают из ниоткуда, и также таинственно исчезают.

Однако нашлись и более разумные доводы: на Сахалине начался очередной этап переукладки железнодорожной колеи с «японского» узкоколейного стандарта 1067 мм на общероссийский стандарт 1520 мм. Уже несколько дней водителей оповещают о закрытии переездов.

Не исключено, что на переезде с «поездом-призраком» по каким-то причинам срабатывает автоматика и шлагбаум опускается.

Полностью завершить реконструкцию сахалинской железной дороги планируется в 2020 году.