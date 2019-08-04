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Крупное ДТП парализовало трассу Москва-Петербург 

Рамблер + ещё 8 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Трасса Москва-Петербург (М10) перекрыта после массовой аварии с участием 7 автомобилей. ДТП произошло в Новгородской области, в районе деревни Трегубово. Движение в сторону Петербурга практически перекрыто. Есть пострадавшие. Спасатели говорят, что сообщение о массовом ДТП пришло в кризисный центр в 14.55 (МСК).
«Столкнулись 5 легковых и 2 грузовых автомобиля. Предварительно пострадали 5 взрослых и 2 детей. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении МЧС.
Видео с места аварии появилось в соцсетях.
Пользователи прогнозируют большой вечерний затор в сторону Петербурга на федеральной трасе М 10.
«Со стороны Новгорода в СПб не проехать. Все полосы заняты. ДТП жуткое».
«Две полосы в сторону Питера превращаются в одну. Кто то из обгоняльцев не успевал вернуться в правую и залез на встречку», — пишут в соцсетях.
ДТП , МЧС
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