Крупное ДТП парализовало трассу Москва-Петербург

Трасса Москва-Петербург (М10) перекрыта после массовой аварии с участием 7 автомобилей. ДТП произошло в Новгородской области, в районе деревни Трегубово. Движение в сторону Петербурга практически перекрыто. Есть пострадавшие. Спасатели говорят, что сообщение о массовом ДТП пришло в кризисный центр в 14.55 (МСК).

«Столкнулись 5 легковых и 2 грузовых автомобиля. Предварительно пострадали 5 взрослых и 2 детей. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении МЧС.

Видео с места аварии появилось в соцсетях.

Пользователи прогнозируют большой вечерний затор в сторону Петербурга на федеральной трасе М 10.

«Со стороны Новгорода в СПб не проехать. Все полосы заняты. ДТП жуткое».

«Две полосы в сторону Питера превращаются в одну. Кто то из обгоняльцев не успевал вернуться в правую и залез на встречку», — пишут в соцсетях.