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Легковушка столкнулась с грузовиком на юго-востоке Москвы 

News.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Серьёзная авария произошла на 1-й Фрезерной улице в столице в ночь на 5 августа.
При ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщают источники News.ru в экстренных службах города.
Как писал News.ru ранее, правоохранительные органы Владимирской области уточнили обстоятельства столкновения автомобиля с автобусом, в результате которого погиб один человек. По данным регионального главка МВД, авария произошла из-за того, что водитель легковой машины при совершении поворота выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент проезжал автобус.
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