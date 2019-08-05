Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
При столкновении двух автомобилей в Арском районе Татарстана погиб один человек и ещё восемь получили травмы, в том числе трое детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
«Пострадали девять человек. Один из них скончался в больнице», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря минздрава Альфию Хасанову.
По её словам, все пострадавшие госпитализированы в Арскую центральную районную больницу.
При этом состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё трое находятся в состоянии средней степени тяжести.
Одного ребёнка в настоящее время оперируют.
В ведомстве уточнили, что министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков взял ситуацию под личный контроль.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.
RT на русском: последние новости
На трассе в Новгородской области столкнулись семь автомобилей Источник: три человека пострадали в результате ДТП в Москве Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы
ДТП , Альфия Хасанова , Марат Садыков , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области
Россияне купили иномарок на триллион рублей
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
В ГИБДД рассказали, почему водители превышают скорость
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Видео
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
00:25
Что будет, если везти сено рядом с выхлопной трубой
ДТП
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:36
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение