Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане

При столкновении двух автомобилей в Арском районе Татарстана погиб один человек и ещё восемь получили травмы, в том числе трое детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«Пострадали девять человек. Один из них скончался в больнице», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря минздрава Альфию Хасанову.

По её словам, все пострадавшие госпитализированы в Арскую центральную районную больницу.

При этом состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Одного ребёнка в настоящее время оперируют.

В ведомстве уточнили, что министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков взял ситуацию под личный контроль.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.