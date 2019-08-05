Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане 

При столкновении двух автомобилей в Арском районе Татарстана погиб один человек и ещё восемь получили травмы, в том числе трое детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
«Пострадали девять человек. Один из них скончался в больнице», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря минздрава Альфию Хасанову.
По её словам, все пострадавшие госпитализированы в Арскую центральную районную больницу.
При этом состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё трое находятся в состоянии средней степени тяжести.
Одного ребёнка в настоящее время оперируют.
В ведомстве уточнили, что министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков взял ситуацию под личный контроль.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.