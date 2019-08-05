Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть. Мальчика доставили в больницу с различными травмами и, по предварительной информации, находится в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
"Вечером 5 августа на автодороге Волгоград — Астрахань 45-летний водитель автомобиля УАЗ (карета скорой медицинской помощи) совершил наезд на 8-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Предварительно установлено, что ребенок следовал на маршрутном такси из Астрахани в село Сасыколи вместе со своей бабушкой. Он первым покинул салон микроавтобуса и выбежал на дорогу из-за стоявшего транспортного средства", — рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра со смещением. Ребенок в бессознательном состоянии на реанимобиле был доставлен в больницу. "Предварительно, мальчик находится в тяжелом состоянии", — уточнили в пресс-службе.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.
ТАСС: последние новости
Умер один из пострадавших в ДТП с легковыми автомобилями в Татарстане Источник: на востоке Москвы в ДТП с грузовиком пострадали три человека В ДТП в Курганской области погибли четыре человека
Комментарии
ДТП , УАЗ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане
Россияне купили иномарок на триллион рублей
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
В ГИБДД рассказали, почему водители превышают скорость
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Видео
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
00:25
Что будет, если везти сено рядом с выхлопной трубой
ДТП
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:36
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение