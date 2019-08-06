Мясорубка под Рязанью: 7 погибших

Семь человек стали жертвами ДТП под Рязанью

В аварии с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской погибли семь человек, двое госпитализированы. Об этом сообщил ТАСС представитель Сасовской ЦРБ.

"Семерых погибших везут в Шацк. Двое пострадавших — один взрослый и один ребенок — доставлены в Сасовскую больницу", — пояснил сотрудник больницы.

По словам руководителя пресс-службы УМВД по Рязанской области Александра Поташова, которые приводит агентство, ДТП произошло «около 05:00 мск в Сасовском районе <…> с участием микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожника Toyota Land Cruiser».

По информации источника «Комсомольской правды», детей среди погибших нет. Пострадавший мальчик 2007 года рождения направлен на операцию.