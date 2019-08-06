ДТП под Рязанью: шестеро погибших

В Рязанской области рано утром на трассе М-5 микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В аварии погибли шесть человек и пострадали еще восемь, среди них есть несовершеннолетние. По предварительным данным, виноват водитель автобуса, который выехал на встречную полосу. Все погибшие и большинство пострадавших — граждане Таджикистана.

МЧС России опубликовало видео с места смертельного ДТП, в котором микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Рязанской области. На кадрах видна автотрасса, на которой расположен разбитый легковой автомобиль, осколки автомобилей, а также эвакуатор, который практически полностью разрушенный в аварии микроавтобус.

Трагический инцидент произошел в Сасовском районе Рязанской области возле населенного пункта Пичкиряево. Предположительно виновником ДТП, в котором шесть человек погибли и еще восемь пострадали, в том числе несовершеннолетние, стал водитель микроавтобуса, направлявшегося в Таджикистан. Все пассажиры автобуса, по предварительной информации, были гражданами этой страны. Двое пострадавших — водитель и пассажир — находились в легковом автомобиле, направлявшемся из Москвы.

«В районе 5.20 на трассе М-5, на 404-ом километре, произошло столкновение, по предварительной информации, по вине водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Vitо. Предварительно, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который двигался со стороны Москвы, с московскими номерами», — рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы УМВД по региону Александр Поташов.

Ранее сообщалось о семи погибших, но в Госавтоинспекции России опровергли эту информацию, передает ТАСС.

«На данный момент известно, что в результате ДТП шесть человек погибли, из которых один ребенок — девочка 14 лет, и восемь пострадали, среди которых тоже есть несовершеннолетний», — сообщил собеседник агентства.

При этом, как сообщили в травмцентре Рязанской областной клинической больницы, двоих пострадавших в ДТП с микроавтобусом переведут к ним из больницы в Сасовском районе.

«Один пациент остается в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. Планируется перевод пациентов в травмцентр первого уровня в областную клиническую больницу. Остальные в состоянии средней тяжести, в основном, скелетные травмы», — заявил РИА «Новости» завотделением реанимации травмцентра Андрей Карпунин.

Он отметил, что пострадавшим не требуется транспортировка в крупные федеральные центры, так как местные медики в силах оказать необходимую помощь жертвам ДТП.

По данным регионального Минздрава, среди пострадавших есть 12-летний ребенок, получивший травмы средней степени тяжести. «Планируется его транспортировка в Областную детскую клиническую больницу им. Н. В. Дмитриевой санитарным транспортом», — отметили в ведомстве.

Между тем во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана подтвердили, что в ДТП погибли граждане этой страны.

«Шесть граждан Таджикистана погибли в дорожно-транспортном происшествии, еще шестеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — сказал в разговоре с ТАСС представитель республиканского МИДа.

Эту же информацию подтвердил и пресс-секретарь представительства Министерства труда , миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Иброхим Ахмедов, рассказав агентству о том, что среди погибших были мать с 14-летней дочерью.

Ахмедов отметил, что с российскими правоохранительными органами по этому вопросу находится в контакте сотрудник представительства, выехавший на место трагедии, совместно с местной таджикской диаспорой. «В тесном взаимодействии с российскими государственными структурами по данному вопросу находится также посольство Таджикистана и консульский отдел дипломатической миссии в Москве», — приводит слова Ахмедова ТАСС.

Кроме того, по данным издания, рязанский областной таджикский центр «Сомони» окажет помощь в отправке тел погибших в Москву.

Между тем СК проводит проверку в Рязанской области в связи с возбужденным делом. Следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии. В частности проверяется, соответствовала ли перевозка пассажиров микроавтобуса требованиям безопасности.

Ранее сообщалось о том, что областное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». «Следственная часть следственного управления УМВД по Рязанской области возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту ДТП в Сасовском районе», — сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.