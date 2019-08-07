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Переломы и сотрясения: рейсовый автобус попал в ДТП на Сахалине 

ТК «Звезда» + ещё 13 1 час назад
Фото: chp_sakh65, Instagram
На момент аварии в салоне находился 21 пассажир.
В районе населенного пункта Тихая Сахалинской области столкнулись кран-балка с рейсовым автобусом, на момент происшествия в салоне которого находился 21 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.
После ДТП в Макаровскую районную больницу обратились 12 человек, восемь из них медики госпитализировали.
«Они с черепно-мозговой травмой, есть небольшие переломы. Состояние средней тяжести. Тяжелых нет», — цитирует ТАСС слова сотрудника медучреждения.
Отмечается, что детей среди пострадавших нет.
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