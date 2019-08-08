Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком 

РИА Новости + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 19.30 (18.30 мск) в районе Песчано-Уметского тракта вблизи Саратова.
"По предварительным данным, столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате ДТП трое человек погибли. Обстоятельства происшествия и данные о погибших выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД", — сказала собеседница агентства.
Также сообщается, что на трассе из-за ДТП разлился битум, организован объезд места аварии.
"В результате столкновения автомобиля, перевозившего битум, и "Лады Приоры" произошел разлив битума, организован объезд данного участка дороги, движение регулируют сотрудники ГИБДД", — сказала собеседница агентства.
На фотографии, предоставленной пресс-службой, видно, что битумовоз после ДТП лежит опрокинувшимся на бок.
Она уточнила, что ДТП произошло на 317 километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград, все погибшие ехали в "Ладе Приоре", детей среди них нет.
Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова, возгорания битума не произошло, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Последние новости
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова Подозреваемые в убийстве трех человек подростки найдены мертвыми "Наконец я щелкнул НАТО по носу": как русские помогали сербам в Косово
Комментарии
ДТП , Lada , Lada Priora , ГИБДД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам запретят работать водителями такси6
Более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class отзывают в РФ
В Харькове столкнулись два трамвая: есть пострадавшие
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу4
Ад под Новороссийском: названа причина32
Видео
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
03:00
Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу
ДТП
02:44
Появились первые кадры о ДТП под Новороссийском
ДТП
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение