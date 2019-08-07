Чем грозит попадание в аварию на «делимобиле»?

Некоторым водителям и в голову не может прийти, какие проблемы их могут ожидать, если они на «делимобиле» попадут в серьезную аварию и повредят транспорт. Что же будет грозить автомобилисту в таком случае?

Оформление ДТП. Что делать, если машина, взятая на прокат, попала в дорожное происшествие? Здесь нельзя увиливать от оператора и необходимо сразу же сообщить ему о случившемся. Следует рассказать о месте аварии и описать ущерб, принесенный автомобилю. После оператор должен объяснить, что делать дальше.

Нельзя обойтись и без оформления ДТП, ведь европротокол особую роль не сыграет. Полный пакет документов потребуется даже при наличии на машине обычных царапин и незначительных повреждений. Далее необходимо обратиться в ДПС и вызвать инспектора, который выпишет протокол или соответствующую копию, но только в случае, когда виновен другой автомобилист.

Предоставить эти документы необходимо непосредственно фирме, выдавшей авто в кашеринг. Большинство таких компаний серьезно относятся к этому и требуют отдать их чуть ли ни сразу в день происшествия. В офисе сотрудники дадут бланк с заявлением о страховом случае, которые сдают вместе с документами о ДТП.

Если машина не повреждена, то следует привести ее на стоянку оператора самостоятельно. В противном случае потребуется помощь эвакуатора. Если вина арендатора не доказана, то ему возвращают деньги за транспортировку.

Наказание. В случае, когда водитель виновен в возникновении ДТП, тогда ему придется выплатить ущерб другому пострадавшему участнику происшествия. На этом наказание не заканчивается: оператор обязан выписать справедливый штраф за поврежденное авто. За управление в нетрезвом состоянии, наказание дополнится еще большим штрафом.

Как известно, в среднем операторы кашеринга взимают с водителя от 30 000 рублей, причем максимальная сумма может доходить и до 95 000 рублей. За вождение арендованного автомобиля в алкогольном опьянении штрафуют не только на 30 000, но и дополнительно придется выплатить сумму в пользу казны. Здесь наказание начинается от 50 000 до 250 000. В условиях договора с компанией подробно описаны эти случаи.

Итог. Арендуя машину у подобных агентств, следует предельно внимательно вести себя на дороге и не становиться зачинщиком аварии, чтобы избежать огромных трат и штрафных санкций за нарушение Правил дорожного движения. Также не будет лишним до конца читать договор, заключенный с оператором.