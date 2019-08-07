Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне разбились в Турции 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Авария с участием автобуса, в котором ехали российские туристы, произошла на горной дороге недалеко от Аланьи. Об этом со ссылкой на представителя генконсульства в Анталье передает РИА «Новости».
По словам представителя дипломатического ведомства, по предварительным данным, водитель не справился с управлением.
«Пострадали шесть человек, их госпитализировали. Тяжелых ранений у них нет», — пояснил представитель генконсульства.
Он также подчеркнул, что российские дипломаты находятся на связи с властями Турции, выясняя все обстоятельства произошедшего.
Ранее в турецкой провинции Анталья также произошла авария с участием туристического автобуса. Тогда, по данным RT, пострадали 25 граждан Польши и Норвегии.
ДТП , Видео , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус вылетел на остановку в Подмосковье: есть жертвы3
Чем грозит попадание в аварию на «делимобиле»?2
Камеры начали ловить за новое нарушение2
Данные об автовладельцах будут продавать дилерам и СТО1
Раскрыт секрет многолетней службы двигателя
Видео
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть