Россияне разбились в Турции

Авария с участием автобуса, в котором ехали российские туристы, произошла на горной дороге недалеко от Аланьи. Об этом со ссылкой на представителя генконсульства в Анталье передает РИА «Новости».

По словам представителя дипломатического ведомства, по предварительным данным, водитель не справился с управлением.

«Пострадали шесть человек, их госпитализировали. Тяжелых ранений у них нет», — пояснил представитель генконсульства.

Он также подчеркнул, что российские дипломаты находятся на связи с властями Турции, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Ранее в турецкой провинции Анталья также произошла авария с участием туристического автобуса. Тогда, по данным RT, пострадали 25 граждан Польши и Норвегии.