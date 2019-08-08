Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу

Водители устроили танцы на проезжей части, перекрыв дорогу машинами

Несколько человек в Калуге устроили танцы на проезжей части, перекрыв дорогу автомобилями.

Видео инцидента было размещено в группе «Регион 40 | Калуга» соцсети «Вконтакте» 6 августа.

На кадрах видно, что на перекрестке остановились пять машин, из них вышли люди и начали танцевать. При звуке полицейской сирены танцоры поспешно расселись по машинам и разъехались.

По данным ru. post, у некоторых участников «дорожных танцев» были с собой автоматы.

Сейчас правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.