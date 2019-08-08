Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу

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Водители устроили танцы на проезжей части, перекрыв дорогу машинами 

Ридус + ещё 2 3 часа назад
Несколько человек в Калуге устроили танцы на проезжей части, перекрыв дорогу автомобилями.
Видео инцидента было размещено в группе «Регион 40 | Калуга» соцсети «Вконтакте» 6 августа.
На кадрах видно, что на перекрестке остановились пять машин, из них вышли люди и начали танцевать. При звуке полицейской сирены танцоры поспешно расселись по машинам и разъехались.
По данным ru. post, у некоторых участников «дорожных танцев» были с собой автоматы.
Сейчас правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.
«Видеоролик был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет и направлен в УМВД Калуги для принятия мер реагирования, проведения служебной проверки», — приводит сообщение регионального МВД «Московский комсомолец — Калуга».
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