Танцы на шоссе: в Калуге заблокировали дорогу

Несколько человек в Калуге устроили танцы на проезжей части, перекрыв дорогу автомобилями.
Видео инцидента было размещено в группе «Регион 40 | Калуга» соцсети «Вконтакте» 6 августа.
На кадрах видно, что на перекрестке остановились пять машин, из них вышли люди и начали танцевать. При звуке полицейской сирены танцоры поспешно расселись по машинам и разъехались.
По данным ru. post, у некоторых участников «дорожных танцев» были с собой автоматы.
Сейчас правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.
«Видеоролик был выявлен в ходе мониторинга сети Интернет и направлен в УМВД Калуги для принятия мер реагирования, проведения служебной проверки», — приводит сообщение регионального МВД «Московский комсомолец — Калуга».