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СМИ сообщили о пяти погибших в крупном ДТП в Марокко 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобус попал в ДТП в городе Таунат на севере Марокко, 5 человек погибли, 37 ранены — агентство Hespress
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