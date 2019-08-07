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СМИ сообщили о пяти погибших в крупном ДТП в Марокко
РИА Новости
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Автобус попал в ДТП в городе Таунат на севере Марокко, 5 человек погибли, 37 ранены — агентство Hespress
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