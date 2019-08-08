Ад под Новороссийском: названа причина

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Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском 

BFM.RU + ещё 42 2 часа назад
В результате столкновения автобуса и легковушки погибли три человека, пострадали более 40 Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем. Такую версию озвучили РИА Новости в правоохранительных органах Краснодарского края.
Крупная авария произошла в среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский. Там столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров.
Погибли три человека, в том числе двое детей, находившихся в легковушке, 44 человека госпитализированы. Оба водителя были трезвыми.
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ДТП , Видео , Hyundai , Volkswagen Touareg , Volkswagen , РИА Новости
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