Ад под Новороссийском: названа причина

Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Новороссийском

В результате столкновения автобуса и легковушки погибли три человека, пострадали более 40 Водитель автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем под Новороссийском, мог уснуть за рулем. Такую версию озвучили РИА Новости в правоохранительных органах Краснодарского края.

Крупная авария произошла в среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский. Там столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai , после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров.

Погибли три человека, в том числе двое детей, находившихся в легковушке, 44 человека госпитализированы. Оба водителя были трезвыми.