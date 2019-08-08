Спасательные работы на месте ДТП под Новороссийском завершены, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Павел Иванов.
"В настоящее время спасательные работы завершены — все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу Новороссийска", — сказал Иванов. По его словам, ликвидировали последствия аварии около 150 человек и 55 единиц техники.
По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск — Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32. По данным полиции, все погибшие — пассажиры легкового автомобиля: женщина и двое детей.