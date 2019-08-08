Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

МЧС сообщило об окончании работ на месте ДТП под Новороссийском 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Спасательные работы на месте ДТП под Новороссийском завершены, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Павел Иванов.
"В настоящее время спасательные работы завершены — все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу Новороссийска", — сказал Иванов. По его словам, ликвидировали последствия аварии около 150 человек и 55 единиц техники.
По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск — Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32. По данным полиции, все погибшие — пассажиры легкового автомобиля: женщина и двое детей.
Последние новости
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова Трудные подростки держат в страхе и взрослых, и ровесников Мужчина "проиграл" жену в покер: что с ней сделали потом?
ДТП , Hyundai , Volkswagen Touareg , Volkswagen , Павел Иванов , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина катастрофы под Новороссийском9
В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП
В Турции разрабатывают прототип летающего авто
ДТП в Марокко: погибли 5 человек
Haval расширяет дилерскую сеть в России1
Видео
01:30
Пьяный автолюбитель при задержании пытался съесть права
Автоновости
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение