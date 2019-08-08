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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом, которая произошла вечером в среду под Новороссийском, идет опознание. Об этом ТАСС сообщи мэр города Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП.
"Погибло 4 человека. Сейчас идет опознание", — сказал Дяченко.
Позже в МЧС России не подтвердили информацию о четвертом погибшем в результате ДТП. "Четвертый погибший не подтверждается. Погибли три человека", — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. В столкнувшихся транспортных средствах находились 45 человек. Автобус принадлежит санаторию "Эллада".
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ДТП , МЧС , ИТАР-ТАСС
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