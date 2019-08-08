Погибшего в ДТП под Новороссийском ребенка реанимировали

Медики смогли вернуть к жизни считавшегося погибшим ребенка. В настоящее время он находится в реанимации. Таким образом, в ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека — двое взрослых и один ребенок. Пострадали 32 человека, уточнили в региональном управлении МЧС

Ранее сообщалось о четырех погибших. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В связи с происшествием в Краснодарском крае создан оперативный штаб, который возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко . Сейчас он находится на месте трагедии.

Все трое погибших были пассажирами легкового автомобиля. В крови водителя автобуса алкоголя не обнаружили. По данным Life, автобус, по всей видимости, был неисправен. Один из пользователей отметил в Instagram, что вилять автобус начал еще на перекрестке, затем он выскочил на встречную полосу. Автобус несся с большой скоростью, потом «у него что-то стрельнуло с левой стороны — и он снес авто и ушел в обрыв».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Открыта горячая линия психологической помощи по телефону 8 (8617) 61-25-08. На месте ДТП работает бригада медицинских психологов.

Спасатели завершили эвакуацию пассажиров из автобуса.